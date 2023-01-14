«صناعة النواب» تناقش قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية غدا
كتب:
محمد يوسف
06:38 م | السبت 14 يناير 2023
لجنة الصناعة - ارشيفية
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، عقب الجلسة العامة للبرلمان، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بجانب مناقشة قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وتناقش لجنة الصناعة غدًا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته عبدالحافظ أبوزيد، بشأن ما جرى من إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، فيما يخص إنشاء المدينة الصناعية (طربول) بمدينة أطفيح محافظة الجيزة.
كما يجرى مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، والنائبة منى عمر، والنائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي، حيث إن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسيرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات ما ترتب عليه تراكم المديونيات والخسائر المتكررة.
وتناقش اللجنة يوم الاثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الضرر الواقع على مستثمري محافظة المنيا نتيجة لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 الخاص بإعادة تسعير الأراضي الصناعية.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه الحسيني، بشأن عدم وجود مصانع لإنتاج السماعات الطبية الخاصة بضعاف السمع، ما يكبّد الدولة استيرادها بملايين الدولارات.
وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون مقدماً من النائب محمد إسماعيل وآخرين (أكثر من عشرة أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.