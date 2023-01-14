«صناعة النواب» تناقش قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية غدا

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، عقب الجلسة العامة للبرلمان، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بجانب مناقشة قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتناقش لجنة الصناعة غدًا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته عبدالحافظ أبوزيد، بشأن ما جرى من إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، فيما يخص إنشاء المدينة الصناعية (طربول) بمدينة أطفيح محافظة الجيزة.

كما يجرى مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، والنائبة منى عمر، والنائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي، حيث إن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسيرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات ما ترتب عليه تراكم المديونيات والخسائر المتكررة.

وتناقش اللجنة يوم الاثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الضرر الواقع على مستثمري محافظة المنيا نتيجة لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 الخاص بإعادة تسعير الأراضي الصناعية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه الحسيني، بشأن عدم وجود مصانع لإنتاج السماعات الطبية الخاصة بضعاف السمع، ما يكبّد الدولة استيرادها بملايين الدولارات.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون مقدماً من النائب محمد إسماعيل وآخرين (أكثر من عشرة أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.