هشام الرشيدي: أستعد لإخراج فيلم جديد ومسلسل على إحدى المنصات العالمية

كشف المخرج هشام الرشيدي، عن سبب خروج مسلسل «تلت التلاتة»، للفنانة غادة عبدالرازق من السباق الرمضاني المقبل، موضحا أن المسلسل تم تأجيله إلى شهر رمضان 2024، حتى يتم تنفيذه بشكل متميز، مشيرا إلى أنه من تأليف هبة الحسيني، وتم التعاقد مع بعض الفنانين منهم نجلاء بدر ومصطفى درويش ومحمد القس.

انتهيت من تصوير 4 حكايات من مسلسل «حدث بالفعل»

أضاف الرشيدي، أنه انتهى من تصوير 4 حكايات من مسلسل «حدث بالفعل»، ومن المقرر عرضه في شهر فبراير المقبل عبر إحدى المنصات، مشيرًا في بيانٍ صحفي، إلى أن الحكاية الأولى بطولة ماجد المصري وبسمة وسنتيا خليفة ورنا رئيس، والحكاية الثانية بطولة كريم فهمي وندى موسى ومحمود عبالمغني، والحكاية الثالثة بطولة شيرين رضا ودينا الشربيني وإسلام حافظ، والحكاية الرابعة بطولة غادة عبدالرازق وسلمى أبوضيف وخالد أنور.

فيلم جديد من تأليف عمر عبد الحليم

وأشار الرشيدي، إلى أنه يجري حاليا التحضيرات المبدئية لفيلم سينمائي جديد من تاليف عمر عبدالحليم وإنتاج وليد صبري وبيراميدز وسينرجي، ومن المقرر أن يكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تعاقد على مسلسل جديد من المقرر عرضه على منصة عالمية .