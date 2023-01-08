ماجد المصري ينشر صورا من كواليس «ضرب نار» مع العوضي وياسمين عبد العزيز

نشر الفنان ماجد المصري، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور جديدة من كواليس مسلسل «ضرب نار»، والذي يجمعة بـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

وعلق ماجد المصري، قائلا: «مسلسل ضرب نار حقيقي ضرب نار».

مسلسل ضرب نار يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود.

ويعد المسلسل التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي بعد النجاح الكبير الذي حققاه مؤخرًا بمسلسل «اللي ملوش كبير»، وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال المسلسل دور فتاة شعبية تدعي مهرة.

أما أحمد العوضي فكشف منذ أيام عن شخصيتة في المسلسل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «جابر الكوماندا وَلد ليل مصاحب الصقر والصقر مصاحبه.. إحنا كيف الصقور ربنا معلينا وموطي أنفسنا ضرب نار رمضان 2023».