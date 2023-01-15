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رئيس «سياحة النواب» تطالب بوضع أسس تشريعية لتحقيق عائد اقتصادي قوي

كتب:

حسام أبو غزالة
09:35 م | الأحد 15 يناير 2023
النائبة نورا على

النائبة نورا على

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أهمية ملف السياحة العلاجية، باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر على الخريطة التنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لمناقشة موضوع السياحة العلاجية، بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار.

وطالبت نورا علي بتوضيح المفاهيم الخاصة والتعريفات اللازمة لملف السياحة العلاجية، لوضع أسس تشريعية تضمن مشاركة حقيقية وفعالة لتحقيق عائد اقتصادي قوي.

وأشارت إلى ضرورة خلق منتج حقيقي يليق بسمعة مصر السياحية، ويساهم في حصولها على نصيبها العادل من هذا النوع من السياحة؛ ومن ثم زيادة معدلات حركة السياحة الوافدة.

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بقلم حسام أبو غزالة