النواب يوافق على مناقشة 29 طلبا.. أبرزها «فواتير الكهرباء وطوارئ الشتاء»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، في الجلسة العامة المنعقدة الآن، على تفويض هيئة مكتبه بتحديد موعد للنظر في 29 طلب مناقشة عامة موجه للحكومة بشأن سياسات الحكومة بشأن عدد من الملفات.

طلبات الإحاطة

وجائت طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة في مجلس النواب كما يلي.

1- العضو رشا كليب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنه بالمدن والقرى.

2. العضو أسماء سعد الجمال وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

3. العضو أسماء سعد الجمال وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي.

4. العضو أسماء سعد الجمال وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

5. العضو دينا عبدالكريم وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مناخ جاذب للمستثمرين.

6. العضو منى عمر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد كوادر إدارية متميزة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة.

7. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين.

فواتير الكهرباء

8. العضو محمد الصمودي وأكثر من عشرين عضوا في النواب، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء.

9.العضو محمد الصمودي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

10. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد وإنشاء قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية.

11. العضو رشا كليب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة التعامل مع الفيروسات والأمراض المعدية بين الطلاب بالمدارس.

12. العضو رشا كليب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع طوارئ فصل الشتاء.

13. العضو محمد الصمودي وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق التوازن البيئي للبحيرات لتنميتها وتعظيم الاستفادة منها.

14. العضو محمد الصمودي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري.

15. العضو أحمد فتحي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة 5% من التعيينات لذوي الإعاقة.

16. العضو آيات الحداد وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توضيح دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحقيق العدالة والمساواة في فرص التعيين.

17. العضو آيات الحداد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين بأهمية البورصة المصرية ودورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

18. العضو مصطفى بكري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار المجتمعية لسياسات صندوق النقد الدولي.

19. العضو مصطفى بكري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التصدي لحملات الغرب المغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر.

20. العضو مصطفى بكري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.

21. العضو مصطفى بكري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل الأزمة الليبية.

22. العضو مصطفى بكري وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم.

23.العضو مصطفى بكري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي.

24. العضو مصطفى بكري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل العقبات أمام المستثمرين.

25. العضو مصطفى بكري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم شركات قطاع الأعمال العام.

26. العضو مصطفى بكري وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التعهدات الدولية لوزارة الموارد المائية والري.

27. العضو أحمد فتحي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها.

28. العضو أحمد فتحي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم رواد الأعمال الشباب.

29. العضو أحمد فتحي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب.