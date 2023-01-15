مواعيد عرض مسلسل في كل أسبوع حكاية على قناة cbc

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة مواعيد عرض مسلسل في كل أسبوع حكاية، بعد انطلاق أولى حلقات الحكاية الجديدة التي تحمل اسم «فيه أمل» على قناة cbc، منذ مساء أمس السبت 14 يناير.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل في كل أسبوع حكاية، حكاية فيه أمل، يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، على قناة cbc، كما يُعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة cbc دراما، وهي من بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبد السلام.

تعرف على أحداث فيه أمل من مسلسل في كل أسبوع حكاية

تدور أحداث حكاية فيه أمل من مسلسل في كل أسبوع حكاية، حول مريم مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها ساهر، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها بالموت!.

مسلسل في كل أسبوع حكاية، مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.