انتهاء تصوير القصة الثالثة من مسلسل «في كل أسبوع حكاية»

انتهى الفنان محمد كيلاني، وكارولين عزمي، من تصوير الحكاية الثالثة من مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، وتحمل الحدوتة اسم «لسة في أمل»، وهي مكونة من 5 حلقات، تأليف مصطفى جمال هاشمن وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولتها مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولى، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين.

المسلسل يعرض على قنوات المتحدة

«في كل أسبوع حكاية»، هو الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم «حكايات متقاطعة»، والعمل من إنتاج شركة سيلمديا - مها سليم ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة وتحديداً فى عام 2023.

المسلسل يعتمد على قصص الحب

مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتتناول قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن للتغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسري.

تفاصيل الحكايات

وصور صناع «في كل أسبوع حكاية»، حكايتين من العمل، الأولى تحمل اسم «في التاكسي» من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وبطولة دياب، آيتن عامر، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، والثانية بعنوان «روليت» بطولة نجلاء بدر ونصال الشافعي ويشارك في بطولتها إنجي شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج معتز حسام.

وكان آخر أعمال المنتجة مها سليم، مسلسل «إجازة مفتوحة»، من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.