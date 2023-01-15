استخراج 95 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات بقرية في مطوبس بكفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع المحافظة، ومصلحة الأحوال المدنية، اليوم الأحد، من استخراج 95 بطاقة رقم قومي مجانية لسيدات وفتيات وذوي الهمم، بقرية بني بكار، التابعة لمركز مطوبس، وإعفائهن من أي غرامات، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بالجهود المبذولة لاستخراج بطاقات الرقم القومي

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والسجل المدني، ومديرية أمن كفر الشيخ، للانتقال بالسيارة التي خصصتها المحافظة لذلك بواقع سيارتين من أجل الزيارات المنزلية لكبار السن، من السيدات وذوي الهمم، والفتيات غير القادرات بالمنازل بالقرى والمناطق النائية والبعيدة بمراكز المحافظة المختلفة، إضافة لقرى مبادرة «حياة كريمة»، بمركز مطوبس، لتصوير السيدات غير القادرات «فتيات، وسيدات، وكبار السن»، لاستخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة أو المنتهية أو المفقودة.

وأكد المحافظ، إن المحافظة تدعم هذه المبادرة، وتوفر لهما الإمكانيات اللازمة للانتقال إلى القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية البعيدة، لتصوير السيدات، واستخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة لهن، نظراً لأهميتها الشديدة في التعاملات الحكومية، وصرف المعاش، والتعاملات الحياتية المختلفة لإثبات الشخصية.

استخراجها 16 ألف بطاقة رقم قومي لسيدات كفر الشيخ خلال عامين

ومن جانبها، توجهت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، بالشكر لمحافظ كفر الشيخ، لدعمه، وتيسير الانتقال للسيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، لتصوير السيدات بالقرى، والانتقال لمنازل الغير قادرات صحياً منهن مجانا.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة، بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة، وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك»، وذلك بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتةً أن عدد بطاقات الرقم القومي التي تم استخراجها خلال عامين 16 ألف بطاقة رقم قومي.