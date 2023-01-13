أحد مستفيدي مبادرات مؤسسة «صناع الخير» لـ قناة الحياة: وفرت لي مسكنا كريما

قال «الحاج سالم»، أحد مستفيدي مؤسسة صناع الخير، إن مؤسسة صناع الخير حققت أمنيته في توفير مسكن كريم له، متابعا: «كنت بدعي وأقول يا رب أكرمني ببيت حلو».

اخترت لون البيت الجديد بنفسي

وأضاف «سالم»، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية مها موسى، أنه اختار لون البيت الجديد، والمهندس المنفذ حقق له طلبه، «خدمنا خدمة كبيرة وعملنا حاجة حلوة».

وتابع: «الحمد لله مبسوط أوي، ومكنتش مصدق استلامي للمنزل الجديد بعد دعم مؤسسة صناع الحياة لنا».

إعادة بناء منزل الحاجة زينب

من جهته، حكت الحاجة زينب عباس، إحدى المستفيدات من مؤسسة صناع الخير من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن المؤسسة جاءت لبحث حالتها فوجدوا أنها تعيش داخل منزل آيل للسقوط وظروفها المادية سيئة فقرروا إعادة بناء منزلها.

وأشارت إلى أن بيتها القديم كان مليئا بالحشرات والديدان ولم تكن ترتاح له، بينما منزلها الجديد فيه سيراميك وبه كل احتياجاتها، «أنا سعيدة وفرحانة».