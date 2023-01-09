مؤسسة أبو العينين الخيرية: العمل الأهلي شهد طفرة في عهد السيسي

قالت سمية أبو العينين نائب رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا ومؤسسة أبو العينين الخيرية، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في العمل الأهلي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها القضاء على العشوائيات التي كانت وصمة عار في حق مصر ونقل المواطنين إلى سكن كريم في مناطق حضارية، حيث كلف الرئيس بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية فانطلقت مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة وغيرها من المبادرات الإنسانية.

تكامل المؤسسات الخيرية

وأضافت «أبو العينين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مع هذه الطفرة ونهر الخير الذي تدفق في عهد الرئيس السيسي، اتخذت مؤسسة أبو العينين الخيرية القرار فورًا بالانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي، إيمانا بأهمية توحيد الجهود، وأن يكون هناك تكامل بين المؤسسات الخيرية بدلا من المنافسة وتشتيت الجهود، حيث أن الجميع يعمل في نفس مجالات عمل التحالف، مثل رعاية الأيتام والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة وزواج اليتيمات، لافتة إلى أن المؤسسة قامت ببناء قرى كاملة خلال السيول.

وأكدت، أن الانضمام إلى التحالف مكسبًا كبيرًا، حيث أصبح العمل يتم في إطار منظومة متكاملة بها قاعدة بيانات قوية تهدف لوصول الدعم لمستحقيه وتعمل في كل مكان على أرض مصر من سوهاج إلى الإسماعيلية وكفر الشيخ والغربية والجيزة وبني سويف، وغيرها من المحافظات، وما زالت المؤسسة مستمرة في قطار الخير مع قوافل ستر وعافية التي جعلت كل المؤسسات أعضاء التحالف يعملون معا، ويتنافسون في تقديم الدعم والمساندة لكل محتاج، مضيفة أنه كلما نجحت قافلة كانت السعادة والحماس أكثر، حتى وصل العدد إلى 16 قافلة خلال 3 أشهر فقط.

عمل تنموي متكامل

وتابعت، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي غير مفهوم العمل الاجتماعي وتحولت المؤسسات الخيرية من مجرد تقديم دعم فردي إلى عمل تنموي متكامل عن طريق تقديم خدمة طبية وكشف مبكر عن الأمراض وأدوية وإجراء جراحات، فضلا عن إصلاح أسقف المنازل ووصلات المياه، وتوزيع كراتين الخير، ودعم المشروعات الصغيرة والأسر، وكذلك تنظيم كرنفالات وتقديم هدايا للأطفال، مضيفة أن القوافل ليست للمساعدة فقط ولكنها تضفي البهجة على القرية التي تذهب إليها والقرى المحيطة، لذلك تغيرت النظرة من مجرد مساعدات للأسر الفقيرة إلى مفهوم جديد من التكامل والعمل الاجتماعي التنموي.