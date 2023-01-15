روابط الامتحانات والبريد الإلكتروني المخصص لكل صف دراسي لطلاب الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، روابط امتحانات المصرييين بالخارج والبريد الإلكتروني المخصص لكل صف دراسي، لتحميل الامتحان وورقة الإجابة، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسى، وذلك على مدار اليوم، وذلك للمشاكل التقنية المتكررة التي واجهت المنصة الإلكترونية للامتحانات منذ أمس السبت، بسبب كثافة الدخول على المنصة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط الموقع وروابط البريد الإلكتروني المخصص لكل صف دراسي للمصريين بالخارج وهي كالتالي:

رابط موقع أبناؤنا في الخارج من هنا

قائمة البريد الإلكتروني المخصص لأوراق إجابة كل صف دراسي

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الرابع الابتدائي اضغط هنا

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف السادس الابتدائي هنا

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الإعدادي هنا

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الإعدادي هنا

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثالث الإعدادي هنا

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي هنا

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثاني الثانوي هنا

- تتضمن ورقة الإجابة 4 اختيارات لكل سؤال.

- يظلل الطالب الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة لكل سؤال بشكل كامل.

- إذا رغب الطالب في تعديل إجابته يضع علامة خطأ () ثم يظلل الدائرة التي تعبر عن الإجابة.

- يرسل ورقة الإجابة عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص للصف الدراسي لاستلام أوراق الإجابة.

- يمكن لولي الأمر إرسال أوراق إجابات الامتحانات مجمعة عبر البريد السريع لإدارة أبناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات، عقب الانتهاء من جميع الامتحانات.