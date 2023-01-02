وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2023 «أوبن بوك» وكتيب مفاهيم لكل طالب

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي المواد ومسؤولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة؛ وذلك لبحث الضوابط الخاصة بأعمال الهيئة الفنية المسؤولة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

مميزات بنك الأسئلة

واستهل الوزير اللقاء بتهنئة الحضور بالعام الميلادى الجديد، مثمنًا دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، مشيرًا إلى أنه يمتلك كوادرًا مدربة على أيدي خبراء دوليين، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية، ما جعله أحد أفضل المراكز بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن بنك الأسئلة يتيح الفرصة لوجود العديد من الأسئلة للمادة مع تحديد مواصفات كل سؤال من حيث مجاله وناتج التعلم الذي يقيسه وكذلك المستوي المعرفي من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكلات والإبداع.

امتحانات الثانوية العامة «open book»

وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا حرصت الوزارة على مبدأ الشفافية وإطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح «open book»، وسيتسلم الطالب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.