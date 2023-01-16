في عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. أعمال جمعتها بزوجها أحمد العوضي

تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها اليوم، بينما تصور حاليا مسلسلها الرمضاني الجديد «ضرب نار»، والذي يجمعها بزوجها أحمد العوضي بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا في اعمال سابقة.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأعمال التي جمعت الثنائي:

مسلسل ضرب نار رمضان 2023

يصور الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي المسلسل الرمضاني الجديد «ضرب نار»، والذي تجسد فيه ياسمين دور فتاة شعبية، أما العوضي فيجسد دور الشاب الصعيدي «جابر الكوماندا».

مسلسل «ضرب نار» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل وأحمد عبدالله محمود.

مسلسل اللي ملوش كبير

وحقق الثنائي ياسمين والعوضي نجاحا كبيرا في رمضان 2021 بمسلسل «اللي ملوش كبير»، والذي حقق قاعدة جماهيرية كبيرة.

مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل لآخر نفس

وظهرا أيضا في رمضان 2019 سويا من خلال مسلسل «لآخر نفس»، من تأليف أمين جمال، عبدالله حسن، طارق الكاشف، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي، وشاركهما البطولة فتحي عبدالوهاب، إيهاب فهمي، محمد عز، حازم إيهاب، ومراد مكرم.