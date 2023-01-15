سقوط أمطار غزيرة على مدينة سيوة لأول مرة منذ عدة سنوات

سقطت، منذ قليل، أمطار غزيرة على مدينة سيوة بعد توقف سنوات من سقوط في ظل ندرتها ووقوعها في عمق الصحراء الغربية 300 كم جنوب مدينة مرسى مطروح.

أمطار على مناطق سكنية في سيوة

وأكد بلال جبريل، من عواقل قبائل سيوة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأمطار التي تشهدها سيوة لم نرها منذ سنوات طويلة، حيث أغرقت الشوارع، وفي جميع المناطق السكنية في قرية المراقي ووسط المدينة وقرية أبو شروف وقرية أغورمي، ومنطقة أبو بكر الصديق وتابة القديمة، وغيرها من المناطق الأخرى.

طوارئ في سيوة لمواجهة الأمطار

ولمواجهة سقوط أمطار بسيوة، أعلن محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة رفع حالة الاستعدادات في مجلس مدينة سيوة من خلال متابعة غرفة العمليات للمناطق السكنية المختلفة، والرد علي استفسارات المواطنين.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار على محافظة مطروح علي مدار اليوم في عدة أماكن متفرقة مع نشاط للرياح وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو ووجود بروده في عدة مدن تقل بها درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، مع استمرار حالة الطقس غير المستقر خلال الساعات المقبلة علي عدة مناطق.

جدير بالذكر أن سيوة تأتيها أمطار غزيرة كل عدة سنوات، وتشكل خطورة علي المنازل القديمة المبنية بالطين وأسقف جريد وجزوع النخيل.