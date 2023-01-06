جابر القرموطي مشيدا بعدد «الوطن»: بصمة ومدرسة مختلفة

أشاد الإعلامي جابر القرموطي بعدد جريدة الوطن الصادر اليوم السبت، والذي خصصته كاملا لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قائلا: «مدرسة مختلفة عن المدارس اللي اتعودنا عليها، ممكن حد يقبلها ممكن حد يرفضها ممكن حد يتحفظ عليها لكنها في النهاية بصمة».

ووجَّه «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، الشكر للكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وكل الكتيبة معه، قائلا: «هو بيعمل شكل مختلف من أشكال الاحتفاظ بهذا العدد في البيت، ودي حاجة مش قليلة إنك تاخد جورنال وتحتفظ به في البيت».

وتابع: «وعجبني في عدد بكرة إنه جاب الدكتور شوقي علام والدكتور أسامة الأزهري، والحبيب علي الجفري، والدكتور أندريا زكي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، متحدثا عن المسيح، إضافة للبابا تواضرس الثاني».