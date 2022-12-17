وفاة شقيق جابر القرموطي بعد 10 أيام من رحيل أخيه الأول

أعلن الإعلامي جابر القرموطي، وفاة شقيقه جلال مساء اليوم، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد نحو 10 أيام من وفاة شقيقه الأول طارق، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واصفًا ما حدث بأنه صدمة كبيرة في حياته.

شقيقه الأول توفي يوم 8 ديسمبر

وكتب القرموطي، عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلًا: صدمة ثانية في غضون 10 أيام، بوفاة أخي جلال اليوم بعد صراع مرير مع المرض، وذلك بعد وفاة أخي طارق في 8 ديسمبر، رحمهما الله رحمة واسعة.

موعد ومكان العزاء

واختتم كلامه موضحًا تفاصيل العزاء غدًا الأحد بقوله: عزاء أخي جلال غدًا في قرية تِفهنا الأشراف بميت غمر، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع منشوره الحزين، وحرصوا على مواساته وتقديم واجب العزاء له، والدعاء لشقيقيه بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.