مصطفى عمار يستضيف جابر القرموطي في برنامج «ملعب الفن» الليلة

يستضيف الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، الإعلامي جابر القرموطي مساء اليوم الأحد في برنامج «ملعب الفن» على إذاعه «ON Sport F.M».

مواعيد برنامج ملعب الفن

«ON Sport F.M» هي الإذاعة الرياضية الأكبر في مصر، لكن في سياق سعيها الدائم للوصول إلى كل شرائح المجتمع باختلاف ميولهم، تقدم عبر أثيرها برنامج ملعب الفن، يومي السبت والأحد من كل أسبوع الساعة 11 مساءً، ويتابع الأخبار الفنية ويرصد التطورات أولًا بأول من ناحية خبرية ونقدية، عبر استضافة عدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال.

يستعرض مصطفى عمار مع ضيفه، الإعلامي جابر القرموطي، في حلقة اليوم، رحلته مع الكتابة والفن والإعلام والوجه الآخر له وحبه للموسيقى، ويكشف النقاب عن الجانب الفني في شخصيته بالغناء وبدايته مع العزف على العود، وصاحب الفضل في ذلك.