جابر القرموطي يشكر صحفيي «الوطن» ويشيد بعدد اليوم: «شغل أساتذة»

قدّم الإعلامي جابر القرموطي الشكر لصحفيي «جريدة الوطن» على ما وصفه القرموطي بأنه «التجويد والاختلاف» في الفترة الماضية، معربًا عن أمله في استمرار هذا التجديد، مضيفًا: «هناك جهد فائق مبذول في عملية التطوير والتغيير»، مثنيًا على الدكتور أحمد محمود المستشار الفني للجريدة.

عدد جريدة الوطن «شغل أساتذة»

وأشاد «القرموطي»، خلال حلقة برنامجه «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، بمحتوى عدد جريدة الوطن الصادر اليوم، ووصفه بـ«شغل أساتذة».

كما أثنى القرموطي على محرري جريدة الوطن من الشباب، متسائلًا عما سيحدثوه في الصحافة المصرية حينما يصبحون أساتذة كبار، مشيرًا إلى أنّ عدد الوطن الصادر اليوم يمكن الاحتفاظ به كأرشيف تاريخي لما حدث في مصر.

القرموطي: عناوين الوطن «مبقتش عادية»

وتساءل القرموطي عن أسلوب عمل فريق تحرير جريدة الوطن، الذي يمكّنهم من إخراج الأعداد بهذا الشكل واصفًا عناوين جريدة الوطن، خلال الفترة الأخيرة، بأنّ لها شكل وهدف «مبقتش عناوين عادية زي العناوين التقليدية اللي في الصحف وعاملين شغل كويس».

واحتفى القرموطي بعدد جريدة الوطن الذي صدر في اليوم الأول لقمة المناخ، والذي كان بـ6 لغات رسمية معتمدة بالأمم المتحدة للمرة الأولى في الصحافة المصرية بكلمة «من مصر.. العالم يتكلم أخضر»، مضيفًا: «فيه شغل مبذول وفيه أفكار كويسة، أنا بشكر صحفيي جريدة الوطن».