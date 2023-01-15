مصدر: عودة المياه لطبيعتها في المناطق المتأثرة بـ«أكتوبر وزايد» خلال دقائق

أكد جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار العمل لحين الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة المياه بمنطقة برقاش، وهي المغذية لمحطة مياه مدينة الشيخ زايد، فيما أكد مصدر، اقتراب حل الأزمة وعودة المياه لطبيعتها خلال دقائق.

عودة المياه لطبيعتها بالمناطق المتأثرة خلال دقائق

وأضاف جهاز «6 أكتوبر»، في بيان صادر عنه منذ قليل، أن العمل يجري على قدم وساق لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح لعودة المياه للعمل بالضغوط الطبيعية في كل المناطق المتأثرة.

فيما أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد، في بيان له قبل قليل، أنه يجري تركيب «الماسورة الجديدة»، بعد تجهيز الخط، وإزالة الجزء المكسور، مع العمل على التركيب واللحام.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن الكسر المفاجئ كان في ماسورة مياه ضخمة، وأن أعمال الإصلاح اقتربت من الانتهاء، وأن عودة المياه بشكل طبيعي للمناطق المتأثرة خلال دقائق.

كان جهاز مدينة الشيخ زايد، وفر سيارات مياه نظيفة في عدد من مناطق المدينة، لمواجهة تأثرها بكسر خط المياه.

كان جهاز «6 أكتوبر»، أعلن وجود كسر مفاجئ في خطوط المياه الناقلة من مأخذ المياه بمحطة تنقية الشيخ زايد، ما أدى لتوقف المحطة عن العمل، وهي إحدى المحطات الداعمة لمدينة 6 أكتوبر.

وأدى الكسر إلى انقطاع المياه في الأدوار العليا، والأماكن المرتفعة المتواجدة في نطاق مدينة 6 أكتوبر.

أرقام الشكاوى وطلب سيارات المياه

وأتاح جهاز مدينة 6 أكتوبر طلب سيارات مياه نقية على أرقام 01150046019، و01150335658، و0238350405.

ويستقبل جهاز مدينة 6 أكتوبر الشكاوى على الرقم 15100 على مدار اليوم.