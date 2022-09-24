تكريم موظف أصلح ماسورة مياه عمرها 99 عاما.. أنقذ كفر الزيات من الغرق

كرّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، محمود الشرقاوي، رئيس شبكات المياه بكفر الزيات، وذلك لنزوله في ساعة متأخرة من الليل لإصلاح كسر مفاجئ بأحد خطوط المياه الرئيسية القديمة، وإنقاذ الشوارع الرئيسية من الغرق.

خط مياه عمره 99 عاما

وقال محمود الشرقاوي، رئيس شبكات المياه بكفر الزيات لـ«الوطن»، أنه في تمام الساعة 3.30 صباحا تلقى اتصالا هاتفيا بوجود كسر مفاجئ في خط مياه 10 بوصات بمدينة كفرالزيات، والذي يرجع تاريخه إلى عام 1924 بشارع سعد زغلول، مشيرا إلى أن هذا الخط كان من ضمن خطة الإحلال والتجديد، بالفعل تم تغيير ما يقرب من نصفه.

وتابع، بأن الكسر كان كبيرا وتسبب في غرق عدة شوارع، وانقطاع المياه عن بعض المناطق، وكان لابد من النزول إلى الغرفة لغلق محبس المياه، لكنها كانت ممتلئة بالمياه، ما اضطره إلي النزول بكامل ملابسه، «كنت باخد نفس وأغطس تاني، لحد ما قفلت المحبس»، مشيرا إلى أنه غير مختص بهذا العمل، وأن دوره هو الإشراف فقط.

شهادة تكريم

وكرمت الشركة «الشرقاوي»، اليوم السبت، ومنحته شهادة تقدير لجهوده المبذولة، وذلك بحضور المهندس عبدالقادر قطقاط رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندس احمد البقري مدير فرع شركة مياه الشرب بكفرالزيات.