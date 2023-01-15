أستاذ تاريخ لـ يوسف الحسيني: السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن السد العالي أعظم ‏مشروع هندسي في القرن الـ20، إذ أنه تفوق على جميع المشروعات ‏العملاقة في القرن ذاته، وفقًا لتقارير الهيئة الدولية للسدود، مشيرًا ‏إلى أن الهدف منه حماية مصر من الفيضانات، والاستفادة من المياه ‏المهدرة في البحر المتوسط، واستخدامها في استصلاح الأراضي ‏الزراعية، وتحويل نظم الري من الحياض إلى الدائم، بالإضافة إلى ‏تخزين المياه للاستفادة منها في فترات الجفاف.

‏وأضاف «شقرة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ‏مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أن السد العالم عظيم من كل ‏النواحي، فمن الناحية الهندسية يبلغ طوله 3600 متر، بينما عرض ‏القاعدة 980 مترا، وعرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 مترا، وتم ‏استخدام 43 مليون متر مكعب من أسمنت وحديد ومواد أخرى لبناء ‏السد، موضحًا أن البحيرة يبلغ طولها حوالي 500 كم، ومتوسط عرضها ‏‏12 كم، أما سعة التخزين الكلية تبلغ 162 مليا متر مكعب.

‏وأشار أستاذ التاريخ المعاصر، إلى أن السد العالي حمى مصر 7 سنوات ‏من الجفاف منذ 1979 إلى 1987، مشيرًا إلى أن إيراد النهر خلال تلك ‏الفترة كان شحيح للغاية، ولما عاد الفيضان بقوته في سنة 1998 حتى ‏‏2002 لم تتعرض مصر لأي خسائر، مؤكدًا أننا أمام مشروع عظيم ‏وإرادة سياسية قوية من جمال عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة حينها.‏