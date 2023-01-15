أستاذ تاريخ لـ يوسف الحسيني: السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
كتب:
شريف سليمان
11:42 م | الأحد 15 يناير 2023
الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر
قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن السد العالي أعظم مشروع هندسي في القرن الـ20، إذ أنه تفوق على جميع المشروعات العملاقة في القرن ذاته، وفقًا لتقارير الهيئة الدولية للسدود، مشيرًا إلى أن الهدف منه حماية مصر من الفيضانات، والاستفادة من المياه المهدرة في البحر المتوسط، واستخدامها في استصلاح الأراضي الزراعية، وتحويل نظم الري من الحياض إلى الدائم، بالإضافة إلى تخزين المياه للاستفادة منها في فترات الجفاف.
وأضاف «شقرة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أن السد العالم عظيم من كل النواحي، فمن الناحية الهندسية يبلغ طوله 3600 متر، بينما عرض القاعدة 980 مترا، وعرض القمة 40 مترا، والارتفاع 111 مترا، وتم استخدام 43 مليون متر مكعب من أسمنت وحديد ومواد أخرى لبناء السد، موضحًا أن البحيرة يبلغ طولها حوالي 500 كم، ومتوسط عرضها 12 كم، أما سعة التخزين الكلية تبلغ 162 مليا متر مكعب.
وأشار أستاذ التاريخ المعاصر، إلى أن السد العالي حمى مصر 7 سنوات من الجفاف منذ 1979 إلى 1987، مشيرًا إلى أن إيراد النهر خلال تلك الفترة كان شحيح للغاية، ولما عاد الفيضان بقوته في سنة 1998 حتى 2002 لم تتعرض مصر لأي خسائر، مؤكدًا أننا أمام مشروع عظيم وإرادة سياسية قوية من جمال عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة حينها.