شهداء لقمة العيش.. ما أقصى عقوبة للمتسبب في مصرع 3 أشقاء أعلى الدائري؟

في مشهد صعب، أطاحت سيارة نقل محملة بالطوب بـ3 أشقاء أثناء عبورهم الطريق أعلى الدائري ما أسفر عن مصرعهم وإصابة شخص رابع بإصابات بالغة، وتم إلقاء القبض على سائق السيارة، واقتياده إلى ديوان جهات التحقيق لمحاكمته.

تفاصيل محزنة

وتلقى قسم شرطة الهرم يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود مصادمة ومتوفيين أعلى الدائري أمام منزل الرماية، وبانتقال الأجهزة الأمنية، تبين أن سيارة نقل محملة بالطوب الأحمر، اصطدمت بـ4 أشخاص حال تواجدهم بمكان الواقعة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشقاء وإصابة آخر، والضحايا هم مصطفى أحمد مسعود 26 سنة عامل ومقيم في أسيوط، متوفى، «محمد» 27 سنة عامل ومقيم ذات العنوان شقيق الأول، متوفى، «السيد» 30 سنة عامل ومقيم ذات العنوان شقيقهما الثالث متوفى، عبد الرحمن أشرف 21 سنة عامل ومقيم في سوهاج، مصاب بكسر متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الهرم، ويرجح أن سبب الحادث الحمولة الزائدة للسيارة.

تشريح الجثث

وتم رفع المخلفات وسير الطريق، وتم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث بعد هروبه من السيارة وتركها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز الفتح بني زيد الأكراد بأسيوط محل إقامة الأشقاء الثلاثة أثناء بحثهم عن لقمة العيش مغتربين عن أهلهم وبلدتهم.

العقوبة القانونية للسائق

وحول العقوبة القانونية المنتظرة للسائق المتهم يقول المحامي رامي عبد المنعم الخبير القانوني، إن قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أي نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه

ولفت «عبد المنعم» إلى ان العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.