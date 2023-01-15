جابر القرموطي لـ«ملعب الفن»: الظرف الاقتصادي العالمي يستلزم حكمة وكياسة

قال الكاتب الصحفي جابر القرموطي، مقدم برنامج مانشيت، لا توجد دولة حول العالم لم تتأثر بالأحداث العالمية الاقتصادية الحالية، كما أنه لا يتوقع أحد ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، حيث أن الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة، طالت كل الدول، «الحكمة والكياسة والظرف اللي احنا فيه، تقتضي أننا نسند وندعم ولا نسير خلف السلبيات، فيه حاجات حلوة».

القرموطي: الحصول على التريند يتم مع ضرب الأهلي بالزمالك

أضاف «القرموطي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، المذاع على راديو «ON Sport F.M»، أن المذيع الرياضي حتى يصل إلى مرحلة «التريند»، فيجب عليه أن يضرب ناديي الأهلي والزمالك، حتى يطالعه الجميع ويصبح حديث الساعة.

وعن عمله بقناة ON، استطرد: «أول حلقة ليا على الهواء كنت مستضيف فيها الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، إلا أنه اعتذر عن الحضور الساعة 3 عصرا، حتى استعان بالكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وأنقذه على الهواء بعدما جاء من أجل حضور البرنامج».