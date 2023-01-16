الأرصاد تحذر من منخفض البحر المتوسط الجوي.. أمطار غزيرة ورعدية خلال ساعات

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على عدة محافظات مع انخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح على مختلف الأنحاء.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية في البيان الصادر تعرض محافظات مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، المنوفية، والدقهلية، إلى سقوط أمطار اليوم تكون غزيرة ورعدية على مدار اليوم.

الأمطار تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تسقط أمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 50% تزداد ليلا.

وذكر البيان تعرض مختلف المحافظات إلي طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على آمطروح

وتشير خر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مطروح ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية.

وأوضحت الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري إلى منخفض البحر المتوسط الذي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.