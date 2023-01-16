حكاية ارتباط ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. الحب يبدأ في الكواليس

تُعد علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من أبرز العلاقات الفنية التي يرتبط بها الجمهور بشكلٍ كبير، ودائمًا تحظى صورهم بإعجاب قطاع كبير من المُتابعين.

وفي حوارٍ تليفزيوني سابق، روى أحمد العوضي، قصة حبه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم الاثنين، حيث بدأت العلاقة بينهما في كواليس مسلسل «لآخر نفس» الذي عُرض عام 2019، حيث قال: «أنا اترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز، وأنا نفسي أشتغل معاها جدًا، والشركة رشحتني لدور ضابط، وأنا كنت واخد قرار إني مش هعمل الدور ده تاني عشان عملته كتير قبل كده».

العوضي: وافقت على دور الظابط تاني بسبب ياسمين عبدالعزيز

وأضاف أحمد العوضي: «تراجعت عن القرار فورًا، وقلت لهم أنا هعمل دور ضابط عادي، وفي مرة كان عندنا بروفة ملابس، وأول ما شافتني من ضهري، جت ومسكت دراعي جامد، بصيت لها، وماكنتش أعرف أنها موجودة أصلاً، قالت لي كلمة معينة، وأنا رديت عليها بكلمة كمان، فبصيت لي كأنها عاوزة تقولي أنت هتهزر ولا إيه».

عملت خطة إنها تقعد جنبي في الكواليس

وأضاف أحمد العوضي: «عملت خطة بعدها، إنها تقعد جنبي في الكواليس، ومتقعدش جنب المخرج خالص، وقعدت جنبي، وقلت لها أنا مش معايا نسخة السيناريو، هاتي اللي معاكي أذاكر منها، وبعدها قعدنا نتكلم، وضحكت.. وطالما ضحكت يبقى قلبها مال».