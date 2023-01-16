تنمية الصعيد.. مشروعات غير مسبوقة في قطاع التعليم بسوهاج

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأعوام القليلة الماضية، بتوفير الجهد والدعم لإنشاء مشروعات تنموية وخدمية، لدعم العملية التعليمية، الذي كان في طي الإهمال والنسيان لسنوات طويلة من الزمن، من خلال مبادرة «حياة كريمة» وغيرها من التوجيهات الرئاسية لتغير هذا الواقع وتحويل الأحلام إلى حقيقة.

وأقامت الدولة مشروعات متميزة وغير مسبوقة خلال عام 2022 لتنمية الصعيد في كافة القطاعات المختلفة والمتنوعة جاءت على رأسها قطاع التعليم في سوهاج.

وتستعرض «الوطن»، حجم المشروعات في إنشاء وتطوير المدارس والإدارات التعليمية التي حظي بها قطاع التعليم في محافظة سوهاج

إنجاز 264 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية

تكلفة إجمالية بلغت 557 مليون و 200 ألف جنيه، منها:

- إنشاء 51 مدرسة جديدة بتكلفة 339 مليون و 100 ألف جنيه وفرت 685 فصلا دراسيا.

- إنشاء 3 إدارات تعليمية جديدة بمراكز البلينا، وجهينة، ودار السلام، بتكلفة إجمالية 21 مليون و 100 ألف جنيه.

- صيانة 210 مدرسة بتكلفة إجمالية 197 مليون جنيه.

- تسليم 9 مدارس بمركز ومدينة جرجا، بتكلفة 45 مليون جنيه.

- تسليم 9 مدارس بمركز البلينا بتكلفة 45 مليون جنيه.

تسليم 4 مدارس بمركز سوهاج، بتكلفة 21 مليون جنيه.

- تسليم 6 مدارس بمركز المنشاة بتكلفة 31 مليون جنيه.

- تسليم 5 مدارس بمركز دار السلام، بتكلفة 23 مليون جنيه.

- تسليم 4 مدارس بمركز طما، بتكلفة 62 مليون جنيه.

- تسليم 3 مدارس بمركز طهطا بتكلفة 16 مليون جنيه.

- تسليم 3 مدارس بمركز المراغة، بتكلفة 21 مليون جنيه.

- تسليم مدرستين بمركز أخميم، بتكلفة 40 مليون جنيه. وعدد 3 مدارس بمركز ساقلتة، بتكلفة 16 مليون جنيه.

- تسليم 3 مدارس بمركز جهينة، بتكلفة 16 مليون جنيه.

- جار العمل في 30 مدرسة، والتي تعمل على توفير 428 فصل.