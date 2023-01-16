ميل عقار بسبب أعمال حفر مشروع الصرف الصحي في الطالبية

تسببت أعمال حفر مشروع الصرف الصحي في أحد شوارع منطقة «الكونيسة» في فيصل بمحافظة الجيزة، في ميل أحد العقارات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، يفيد بميل عقار بشارع نور الإسلام الكائن بمنطقة الكونيسة، نتيجة أعمال حفر مشروع الصرف الصحي بالمنطقة منذ 3 أيام.

ويتكون العقار من 11 طابقا، والطابق على شقتين، ولا يوجد به سكان بخلاف 4 شقق مشغولة وعدد 4 محلات تجارية وباقي العقار تحت التشطيب وخالي من السكان، ويخلى أيضا عقار أمامه خوفا من سقوطه عليه.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات