تفاصيل حادث إطلاق نار بمقاطعة هاريس الأمريكية.. أكثر من 50 رصاصة ومقتل شخص

شهدت الولايات المتحدة الامريكية خلال الساعات القليلة الماضية حادث جديد لإطلاق النار الذي تشهده البلاد بصورة يومية، وأمس الأحد شهدت «مقاطعة هاريس»، ممقتل وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق أكثر من 50 رصاصة على ملهى ليلي.

مقتل شخص وإصابة 4 أشخاص جراء إطلاق النار بمقاطعة هاريس

وأسفر حادث إطلاق نار جديد في مقاطعة «هاريس» الأمريكية الواقعة بولاية «تكساس» وسط جنوبي الولايات المتحدة الامريكية، عن مقتل شخص وإصابة 4 أشخاص آخرون بعد إطلاق أكثر من 50 رصاصة على ملهى ليلي.

وأشارت وسائل إعلام امريكية، إلى أن من بين المصابين 3 سيدات، مشيرة إلى أن حادث إطلاق النار وقع في ساحة انتظار بملهى ليلي في شمال غرب «مقاطعة هاريس» في حوالي الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

محققون: استخدام بندقية واحدة على الأقل من طراز أيه كيه 47

وقالت قناة «أيه بي سي 13» الأمريكية، إن أشخاصا نزلوا من سايرة وبدأوا في إطلاق النار خارج الملهى، فيما أشار محققون، إلى استخدام بندقية واحدة على الأقل من طراز «أيه كيه 47» في حادث إطلاق النار في «مقاطعة هاريس».

وعثرت السلطات الأمريكية على عدة أنواع من أغلفة القذائف في مكان حادث إطلاق النار في مقاطعة «هاريس».

وأعرب قائد شرطة «مقاطعة هاريس» الأمريكية إد جونزاليس، عن اعتقاده أن منفي حادث إطلاق النار في «مقاطعة هاريس» ربما كانوا يستهدفون أشخاصًا معينين كانوا يخرجون من الملهى.