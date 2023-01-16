كوريا الجنوبية تسجل 14 ألف و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 14 ألف و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 64 حالة وافدة من الخارج، ليترفع إجمالي الحالات إلى 29 مليون و821 ألف و35 حالة.

41 حالة إصابة وافدة من الصين

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن من بين حالات الإصابة الوافدة بفيروس كورونا 41 حالة،«64%» من الصين، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضافت «وكالة مكافحة الأمراض»، إن البلاد سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 ألف و984 حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت السلطات، أنها بصدد إنتاج 60 مليون جرعة لقاح من «إيران بركت» المحلي لعلاج فيروس كورونا، مقاوم للسلالات الجديدة من «أوميكرون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جهتها، أشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أن كل نسخة جديدة من فيروس كورونا تخيف الروس بشكل أقل فأقل، مضيفة في استطلاع أجراه «سوبر جوب»: واحد فقط من كل 10 يخافون من «الكراكن»، وقبل عام كان أكثر خوفًا من «أوميكرون».

وأضاف الاستطلاع، أن 10% فقط يخافون من «الكراكن»، موضحة أن 12% كانوا خائفين من «أوميكورن» قبل عام.