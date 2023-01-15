كوريا الجنوبية: الرئيس الفرنسي يأمل في زيارة مبكرة إلى سول

قال السفير الكوري الجنوبي في باريس «تشوي جيه- تشول»، إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب عن أمله في زيارة كوريا الجنوبية في أقرب وقت، لإجراء محادثات مع رئيس البلاد «يون سيوك يول».

الرئيس الفرنسي يرغب في زيارة كوريا الجنوبية

وأضاف في تصريح عقب تقديمه أوراق اعتماده إلى الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب اليوم الأحد، أنّ الرئيس الفرنسي قال له إنه يأمل في زيارة كوريا الجنوبية في أقرب وقت، لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين سول وباريس.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد دعا ماكرون إلى البلاد خلال محادثاتهما في يونيو على هامش قمة مدريد 2022 للدول الأعضاء والشريكة في منظمة حلف شمال الأطلسي.

تعطل الزيارات فترة طويلة

ولم يقم أي رئيس فرنسي بزيارة كوريا الجنوبية منذ ما يقرب من ثماني سنوات، إذ زارها الرئيس آنذاك فرانسوا هولاند في نوفمبر 2015، لحضور قمة مع رئيسة كوريا الجنوبية السابق «بارك كون هي».

وزار ماكرون كوريا الجنوبية في نوفمبر 2014، لعقد اجتماع وزاري أثناء عمله كوزير للاقتصاد والصناعة والشؤون الرقمية تحت إدارة هولاند.

وعين «يون تشوي» سفيرا لفرنسا الشهر الماضي، وكان قد عمل سابقا سفيرا لدي المغرب والدنمارك وكبير مبعوثي شؤون تغير المناخ.