مصرع شخص وإصابة ابن عمه في سوهاج.. دهسهما سائق نقل بسبب خلافات الجوار

لقي عامل مصرعه وأصيب ابن عمه، إثر دهس سائق لهما بسيارة نصف نقل على خلفية حدوث مشاجرة بينهما، بسبب خلافات الجوار، بدائرة مركز سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوجود إصابات ووفيات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبالفحص تبين أن المشاجرة بين طرف أول «صابر ر خ ي» 27 سنة، سائق، وشقيقه «حسن ر خ ي» 25 سنة، سائق، ويقيمان دائرة المركز، وطرف ثان «محمد ر ا ع»، 37 سنة، عامل زراعي مصاب بنزيف داخلي بالمخ، ونجل عمه «محمد م ا ع» 50 عاما، عامل أجري مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، ويقيمان في دائرة المركز بسبب خلافات الجيرة بين الطرف الأول وبين شقيقة الأول من الطرف الثاني المدعوة «نادية ر ا ع» 30 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز قام على إثرها الأول من الطرف الأول بقيادة السيارة نصف نقل ملكه، واصطدم بالطرف الثاني ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

تم ضبط طرفي المشاجرة والسيارة المستخدمة، واتهم الطرف الأول بالتعدي عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما نتيجة اصطدام الأول من الطرف الأول بهم بالسيارة قيادته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.