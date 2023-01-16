تحديد مسارات جديدة للسيارات بشوارع مدينة الطور.. وكاميرات لرصد المخالفين

أعلن مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، الانتهاء من تركيب لافتات لتحديد مسارات دخول وخروج السيارات من المدينة والشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد على ضرورة تطوير المدينة لتصبح «خضراء».

وذكر رئيس المدينة لـ«الوطن»، أنه عقد اجتماعا ضم كل أعضاء الجهاز التنفيذي بالمدينة، وجرى وضع خطة بناء على طلبات المواطنين، خاصة أن هناك مقترحات من قبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لوضع قواعد خاصة بخطوط مرور السيارات لتقليل الحوادث.

ممنوع الدخول

وأكد رئيس مدينة طور سيناء، أن تكدس السيارات في بعض شوارع المدينة يرجع إلى عدم وجود مسارات محددة للسيارات، لذا تم الاتفاق مع إدارة مرور جنوب سيناء برئاسة اللواء حسن فخري مدير إدارة المرور لتحديد هذه المسارات.

وأوضح «الغمريني»، أنه تم تعديل مسارات بعض الطرق، مثل طريق أحمد حمدي والطريق الساحلي، عن طريق فتح «دوران» لتقليل التكدس المروري، ومنع تكرار الحوادث، كما تم تركيب لافتات إرشادية بشارع مركز الشباب وشارع المنشية الجديدة، وسيُجرى معاقبة المخالفين لأن المدينة مراقبة بالكاميرات.

وأشار «الغمريني» إلى تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات على الأراضي، وقال «لن نسمح بالتعدي علي أي شبر من أملاك الدولة».