افضل 5 أماكن لقضاء إجازة نصف العام في جنوب سيناء.. طبيعة خلابة

تشتهر محافظة جنوب سيناء بأنها محافظة صحراوية، نسبة الجبال والصحاري والهضاب تمثل 70% من مساحتها البالغة 30 ألف كيلو متر مربع، طبيعة جنوب سيناء وتضاريسها المختلفة جعلت منها مقصدا للسياح من كل البلدان، فهي تطل على خليجين وتمتلك شواطئ وشعاب مرجانية.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الطقس في جنوب سيناء يختلف تماما عن محافظات مصر، ففي الشتاء أقل برودة والأمطار نادرة والشمس مشرقة طوال اليوم لذا يفضل السياح قضاء الإجازات بأحد الأماكن الشهيرة بالمحافظة.

شرم الشيخ

يقول محافظ جنوب سيناء إن افضل الأماكن لقضاء إجازة نصف العام في جنوب سيناء هي شرم الشيخ التي تعتبر مشتي مصر والشتاء هو موسم جذب للسياح بداية من ديسمبر وحتي فبراير، وتتميز بشرم الشيخ بتنوع المقاصد السياحية من شعاب مرجانية ومحميات وجبال وصحاري.

دهب

المدينة السياحة الثانية هي دهب التي تقع على خليج العقبة وتعد من أرخص الأماكن لقضاء إجازة نصف العام لتنوع الفنادق بين خمس نجوم وموتيلات صغيرة وإسكان سياحي ومخيمات، وتتميز بالشعاب المرجانية والوديان الساحرة والطقس المعتدل.

راس سدر

أكد اللواء خالد فودة أن مدينة رأس سدر تشتهر بسياحة اليوم الواحد وتستقبل آلاف السياح من المصريين في إجازة الصيف، وتستقبل أيضا آلاف السياح في الشتاء لعدة أسباب أولها الشواطئ الفيروزية الخلابة، عدم وجود ضوضاء أو أي شكل من أشكال التلوث، بالإضافة إلي قربها من القاهرة ومحافظات الوادي والدلتا وانخفاض أسعار الإقامة بها.

طابا نويبع

يقول المحافظ أن منطقة طابا نويبع تمتلك ساحل بطول 60 كيلو متر يطلق عليه ريفيرا مصر، مشيرا إلى أن المنطقة تتميز بانتشار المخيمات الواقعة علي شواطئ الريفيرا المصرية وأسعارها تصل إلي 200 فقط في الليلة، وهي تجذب آلاف الشباب من مصر والسياح من الدول، بالإضافة إلى وجود فنادق جميع الفئات.

المنطقة تضم قلعة صلاح الدين وعدد من الوديان والدروب الجبلية مثل وادي الوشواش.

سانت كاترين

المدينة البيضاء أو مدينة الثلج، ألقاب تطلق علي مدينة سانت كاترين التي تعد من الأماكن الشهيرة في جنوب سيناء لقضاء اجازات حيث تحوي دير سانت كاترين، بالإضافة إلي مجموعة من الحبال والوديان الساحرة التي تصلح لرياضة السفاري والتقييم.