يوم رياضي ترفيهي لرواد مكتب «قادرون باختلاف» في طور سيناء

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام ورعاية ذوي القدرات، وأطلق مبادرة «قادرون باختلاف» لدمجهم في كل قطاعات المجتمع.

أضاف أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على إقامة مكتب قادرون باختلاف لرعاية جميع الفئات من ذوي الهمم بمدينة طور سيناء لأول مرة، موضحا أنه جرى افتتاح مركز تنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز التنمية الشبابية بالطور، وتنفيذ يومي رياضي ترفيهي لرواد مكتب قادرون باختلاف صباح اليوم الخميس.

قادرون باختلاف

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مركز تنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز التنمية الشبابية بالطور وأعضاء مكتب قادرون باختلاف نفذوا يوما رياضيا ترفيهيا لرواد المركز تدعيما لدور المركز، مشيرا إلى أن وزاره الشباب و الرياضة تقدم كافة التسهيلات الممكنة لإنشاء هذا المركز المتخصص والذي يعتبر الأول من نوعه بجنوب سيناء، حيث يعد إضافة كبيرة لأبنائنا من أصحاب الهمم كخدمة مجتمعية يقوم بها المركز تجاه المجتمع المحيط.

مركز تنمية المهارات بالمجان

أوضح محمد فتحي أن وزارة الشباب و الرياضة ومحافظه جنوب سيناء تسعى دائما إلى توفير مزيد من الرعاية الحقيقية لدمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، والعمل دائماً على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم.

في السباق ذاته قال أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة إن المركز بالمجان لأصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام، ومشاكل النطق، واضطراب وفرط الحركة، وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم، وتعديل السلوك.