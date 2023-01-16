الذهب يقفز إلى أعلى مستوياته عالميا في 9 أشهر.. واستقرار ملحوظ بمصر

ارتفع الذهب فوق 1.920 دولارًا للأوقية اليوم، عند أقوى مستوياته في نحو 9 أشهر، حيث أدى تراجع التضخم الأمريكي والتوقعات ذات الصلة، إلى إثارة الآمال في تشديد نقدي أقل حدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

معدل التضخم الأمريكي

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي إلى 6.5% في ديسمبر، بما يتماشى مع توقعات السوق، وكانت هذه أيضًا أدنى قراءة منذ أكتوبر 2021، ما رفع الآمال بأنّ التضخم بلغ ذروته في يونيو عند 9.1%.

زيادة أقل في سعر الفائدة

وتراهن أسواق المال الآن بنسبة 90%، في أن يتحول البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أقل في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير، بعد أن قدّم زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية في ديسمبر، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

محلياً، سجل سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، استقرارا نسبيا، وبلغ عيار الذهب 21 الأكثر نقاءً 2086 جنيها، وعيار الذهب 21 الأكثر مبيعا 1825 جنيها، وعيار 18 بسعر 1564 جنيها، وسجل الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) 14600 جنيه.