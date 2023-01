«رضيع» يتجول بمسدس محشو بالرصاص في أمريكا.. كاميرا توثق اللحظة المرعبة

طفل رضيع، لا يزال يرتدي الحفاض ولا يعلم شيئًا عن الحياة، يظهر متجولًا خارج أنحاء المنزل، يمسك في يده مسدس، في لحظات مرعبة وثقتها كاميرات المراقبة بأحد مباني ولاية إنديانا الأمريكية، حيث ظهر الطفل الرضيع مُتجولًا بين المنازل، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية».

كان الطفل يمسك بالمسدس وهو محشو بطلقات الرصاص، ويصوبه في مختلف الاتجاهات، ولم يسلم وجهه منه أيضًا، وانتشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق تفاعلًا ودهشة وغضب من الجميع، حيث قام الطفل بسحب الزناد.

وكان باب الشقة التي يقف بجوارها الطفل مغلقًا، وفي مرة، قام بتصويب المسدس ناحية وجهه وضغط على الزناد، ولكن لم يحدث له مكروه بسبب أن الرصاص كان في موضع الإغلاق «الأمان».

وفور رؤية الجيران للطفل يحمل المسدس، اتصلوا بالشرطة، التي وصلت بدورها إلى الموقع سريعًا وفتشوا الشقة التي كان يعيش الطفل بها مع والده، وفي حوار لوالد الطفل، نفى الوالد امتلاكه للسلاح، وادعى أن المسدس ملك لابن عمه: «ابن عمى الذي كان يقيم معي هو من يمتلك مسدسًا».

وأضاف أن ابن عمه ووزجته مريضان، وبقي ابن عمه مع الطفل لرعايته: «يمكن أن يشتت المرض انتباهه فغفل عن الطفل».

ولم يسلم الطفل الرضيع من الأسئلة، حيث سأله رجال الشرطة: «أين وضعت هذه اللعبة؟»، وخلال تفتيش الشقة، ليعثروا في النهاية على مسدس «سميث وويسون» عيار 9 ملم في درج مكتب، وتم إلقاء القبض على الأب ليعاقب بتهمة إهمال الطفل.

NEW: Neighbors who saw a toddler in diapers wandering around a Beech Grove, Indiana, apartment complex with a loaded handgun called police. The incident was caught on building cameras. The father - who lied that he didn’t own a gun - was arrested. #inlegis https://t.co/FPpHFNi4rn pic.twitter.com/UGic373G4L