ضبط لصين خطفا حقيبة بها مسدس مرخص ومبلغ مالي بالجيزة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على لصين يخطفان الحقائب من من المواطنين بواسطة دراجة بخارية، يستقلاها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغ من سيد ثابت 56 سنة سائق، مقيم أسيوط أنه حال سيره بشارع الجامعة دائرة القسم، قام شخصان يستقلان دراجة بخارية بخطف حقيبة يده، بداخلها «طبنجة مرخصة وعدد 2 خزينة خاصة بالسلاح بها 3 طلقات و25 ألف جنيه مصري، وعدد 2 جواز سفر باسمه، وتصريح عمل».

وعلى الفور أمر العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، بتشكيل فريق بحث بإشرافه، لفحص خطوط سير هروب المتهمين، وأمكن تحديد مرتكب الواقعة، كل من «م. ز» عاطل، مقيم أبو النمرس، السابق اتهامه في عدد 6 قضايا «سرقة مبلغ مالي، سرقة هاتف محمول، سلاح أبيض، سرقة هاتف محمول، ضرب»، «م. س»، عاطل ومقيم الطالبية والسابق اتهامه فى 3 قضايا «سرقة متنوعة، سلاح أبيض»، ألقى القبض عليهما الرائد أحمد الأبيض معاون المباحث.

وبمواجهتهما أمام العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبإرشادهما تم إعادة متعلقات المجني عليه «حقيبة يد، طبنجة ماركة والترا، 2 خزينة بها 5 طلقات من ذات العيار، مبلغ مالي 2900 جنيه، عدد 2 جواز سفر، تصريح عمل، أوراق خاصة ساعة يد»، وتطوير منقاشتهما، اعترفا عن وقائع أخرى، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.