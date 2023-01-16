«الري»: مصر تستعد لتصبح مركزاً إقليمياً لبناء قدرات التكيف مع المناخ

تلقى وزير الموارد المائية والري، تقريراً من رئيس المركز الإقليمي للتدريب يستعرض الأنشطة التدريبية التي تقدمها الوزارة للعاملين بها بهدف رفع قدرات العاملين بالوزارة، وأيضاً للمتدربين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الري، إنَّ الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل في المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، ومركز تدريب هيئة الصرف، ومركز تدريب هيئة المساحة، ومركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، إذ يتمّ من خلال هذه المراكز تقديم العديد من الدورات التدريبية المتنوعة للعاملين بالوزارة والمتدربين العرب والأفارقة.

وأشار «سويلم» لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه مثل الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، مشيراً إلى استعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ (COP27)، خاصة في ظل امتلاك الوزارة للإمكانيات اللوجيستية اللازمة في هذا الشأن .

تدريب 5500 متدرب مصري و150 متدربا عربيا وأفرييقا بالمركز الإقليمي للتدريب

وأضاف أنَّ المركز الإقليمي للتدريب يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسي للمركز بمدينة السادس من أكتوبر أو فروعه بمدن (كفر الشيخ - الزقازيق - دمنهور - الفيوم - المنيا - إسنا)، إذ يتمّ عقد 235 دورة تدريبية بمشاركة حوالى 5500 متدرب سنوياً، بالإضافة لـ6 دورات تدريبية بمشاركة 150 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي).

وأشار إلى تنظيم زيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجاري تنفيذها، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والمنشآت المائية ومشروعات معالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، وذلك للتعرف على المشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجالات، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية «مودل» التي توفر دورات بطريقة المحتوى الإلكتروني وكذلك اللقاء الافتراضي بين المتدرب والمتدربين.

ويُعد المركز الإقليمي للتدريب جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، كما سبق توقيع اتفاق بين مركز التدريب الإقليمي ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط لتنفيذ مشروع «برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري - المعرفة المائية» والمقدم كمنحة من الجانب الإيطالي بقيمة 2.30 مليون يورو، والذي يهدف لتعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمي ليصبح جهة تدريبية رائدة في مصر وأفريقيا، ويتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم 178 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و2 ملعب وصالة ألعاب رياضية.

كما يتبع وزارة الري، عددًا من مراكز التدريب المتخصصة مثل مركز تدريب الصرف ومركز تدريب المساحة، إذ يتمّ عقد 100 دورة تدريبية بمشاركة 2000 متدرب سنوياً بمركز التدريب التابع لهيئة الصرف بفرعيه بالإسكندرية وطنطا، في مجالات تنفيذ وصيانة شبكات الصرف المغطى وتنفيذ الأعمال الصناعية والدراسات الحقلية وقياس ملوحة التربة وضبط وتوكيد الجودة والعقود والمواصفات واستخدام الأجهزة المساحية وصيانة المعدات والحاسب الآلي...وغيرها، ويضم المركز بفرعيه قاعات للتدريب وقاعات للمؤتمرات ومعامل للحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، ومباني للإقامة تضم 116 غرفة ومطعم بفرع الإسكندرية، و30 غرفة ومطعم بفرع طنطا.

كما يتمّ عقد 30 دورة تدريبية بمشاركة 270 متدربا سنوياً بمركز التدريب التابع لهيئة المساحة سواء بالمقر الرئيسي أو المقرات الفرعية بالمحافظات، في مجالات المساحة ونزع الملكية وأعمال السجل العيني والشئون المالية والحاسب الآلي وغيرها، ويضم المركز 4 قاعات ومعامل للحاسب الآلي.

كما ينظم مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا العديد من الدورات التدريبية التي يشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، إذ يتم عقد 3 دورات تدريبية بمشاركة 55 من المتدربين الأفارقة سنوياً، في مجالات (أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - استخدام الموارد المائية الغير تقليدية - أمان السدود والتصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية - تقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه - هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة - تنمية المصادر المائية - محطات التوليد الكهرومائية - نظم المعلومات الجغرافية – الاستشعار عن بعد)، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية، ويتمتع مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بإمكانيات تدريبية تشتمل على قاعتين للمحاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات اجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن فندق يضم (24 غرفة، ومطعم، وملاعب رياضية) .