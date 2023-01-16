يترقب عشاق الساحرة المستديرة المحلية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر اليوم، التي يديرها الحكم الدولي محمود البنا، في مواجهة مرتقبة تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل التأهل إلى النهائي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر اليوم سيكون في الساعة السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي في مواجهة فنية خاصة بين جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض وجايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر اليوم

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر حيث يديرها الحكم الدولي محمود البنا كحكم ساحة، ويساعده محمود أبو الرجال حكم مساعد أول، وهاني خيري حكم مساعد ثان، ومحمد يوسف فياض حكم رابع، ومحمد سلامة وخالد حسين حكمًا الـvar.

ويلعب الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم مع الفائز من مواجهة الأهلي وسموحة غدا في نهائي كأس مصر.

موعد مبارة الأهلي وسموحة

هذا ومن المقرر أن يلتقي ناديا الأهلي وسموحة، غدا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء على أرض استاد القاهرة في مواجهة قوية بين مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر وطارق العشري المدير الفني للفريق السكندري.

القنوات الناقلة لبطولة كأس مصر

ومن المقرر أن تنقل قنوات OnTime Sports المباراة، إذ إنّها صاحبة الحقوق الحصرية لجميع المباريات المحلية للأندية المصرية، في الدوري المصري وكأس مصر، وكاس الرابطة، ومباريات المنتخب الوطني.