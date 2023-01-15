موعد مباراتي الأهلي والزمالك أمام سموحة وبيراميدز في كأس مصر

يستضيف ستاد القاهرة الدولي خلال الـ72 ساعة المقبلة، مباراتي الأهلي والزمالك في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

لقاء الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

ويلتقي فريقي الزمالك وبيراميدز، غدا الإثنين في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر موسم 2021-2022، حيث يسعى الزمالك للفوز على بيراميدز والصعود إلى نهائي البطولة، وانتظار الفائز من مبارة الأهلي وسموحة، بينما يسعى بيراميدز للوصول إلى الدور النهائي لاستكمال مشواره في بطولة الكأس لأول مرة في تاريخه.

لقاء الأهلي وسموحة في كأس مصر

ويلتقي يوم الثلاثاء المقبل، فريقي الأهلي وسموحة على أرض ستاد القاهرة، في تمام السادسة مساء، حيث يسعى النادي الأهلي للفوز والوصول إلى المباراة النهائية، والحصول على اللقب الغائب عن القلعة الحمراء منذ عامين، حيث كانت آخر مرة حصل الأهلي فيها على بطولة كأس مصر، في النسخة الـ88 مايو 2020 على حساب طلائع الجيش، حيث أحرز الأهلي لقبه الـ37 من بطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة لبطولة كأس مصر

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports المباراة، إذ إنّها صاحبة الحقوق الحصرية لجميع المباريات المحلية للأندية المصرية، في الدوري المصري وكأس مصر، وكاس الرابطة، ومباريات المنتخب الوطني.