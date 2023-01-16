أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 116 ألف جندي

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 116 ألفا و80 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، بينهم 790 جنديا قتلوا أمس فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسب ما أوردت وكالة أنباء «يوكرينفورم»، أنّه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3118 دبابة و6204 من المركبات المدرعة و2099 من النظم المدفعية و438 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوي و286 طائرة و276 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 1872 طائرة دون طيار و4 آلاف و870 من المركبات وخزانات وقود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أنّ موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.