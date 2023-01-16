إحلال 60% من عدادات المياه في المنشآت الحكومية بأخرى مسبقة الدفع

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن القطاع التجاري بالشركة تمكن من تغيير 60% من العدادات الخاصه بالهيئات والجهات الحكومية بعدادات مسبقة الدفع، بما فيها العدادات المعطلة والتالفة والممارسات، وأكثر من 80% من العدادات الخاصه بمساجد الأوقاف، وعدد كبير من العدادات التالفة والمعطلة الخاصة بالأهالي.

التحول نحو عدادات مياه مسبقة الدفع في المنوفية

وأشار رئيس الشركة، إلى الحرص على تحسين الخدمة المقدمة للعميل، وتوفير وسائل حديثة لاحتساب استهلاكات العملاء ضمن خطة الشركه القابضة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

مزايا عدادات المياه مسبقة الدفع

وأوضح عادل المليجي رئيس القطاع التجارى بشركة مياه المنوفية، أن من مزايا تلك العدادات القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشري، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، مشيرًا إلى أن العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطن اثناء الاستخدام .