عبارة كتبها طالب «هندسة المنوفية» بورقة الإجابة.. وأستاذة المادة: «نجحته دون الرأفة»

«والنبي نجحيني عشان كنت عيان وبلف على الدكاترة»، جملة كتبها طالب بورقة الإجابة بإحدى امتحانات كلية الهندسة جامعة المنوفية، وأثناء تصحيح ورقة الإجابات، رأتها دكتورة المادة، فحركتها إنسانيتها، وقررت إعطاء الطالب درجة النجاح.

وخلال إحدى مجموعات «جروبات» الخاصة بالمادة على تطبيق المحادثات «واتساب» كتبت الدكتورة فاطمة عجومة ما طلبه أحد طلابها، وطمأنته مؤكدة له أنه نجح في مادتها: «الطالب اللي كتب لي في الورقة نجحيني علشان كنت عيان وبلف على الدكاترة.. أحب أطمنك أنت نجحت عادي من غير رأفة.. آه الدرجة ممش حلوة ولكن الحمدلله نجحت.. حبيت أطمنك.. وربنا يوفقك في باقي المواد».

الدكتورة فاطمة: ماعملتش حاجة غير إني طمنته

الدكتورة فاطمة عجومة، مُدرسة مادة تشريعات وعقود للفرقة الثالثة قسم مدنى بكلية الهندسة جامعة المنوفية، تحدثت لـ«الوطن»، وأكدت أنها لم تفعل شيئًا يستحق الإشادة: «ماعملتش حاجة غير إني طمنته علشان يقدر يكمل امتحاناته على خير».

وحول انتشار رسالتها على جروب الواتساب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت «فاطمة»: «أنا مش عارفة فيه إيه، ده موقف عادي وبعدين الطلبة كتبوا الراحمين يرحمهم الله، ياريت فعلًا ربنا يرحمني».

طالب بالكلية: مواقف الدكتورة فاطمة الإنسانية كثيرة

ليس الموقف الإنساني الوحيد للدكتورة، بحسب أحد الطلاب، مؤكدًا أن لها العديد من المواقف الجيدة مع الطلاب ورسوب طلابها معها أمر لا يتكرر كثيرًا: «أي طالب بيحتاجها بتساعده ودايمًا إنسانية جدًا مع الطلاب، كلنا بنحبها وبنحب نحضر المحاضرات بتاعتها».

ونشر العديد من طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية رسالة الدكتورة، بعد أخذها «سكرين شوت» مُعلقين: «في حال إنك مشوفتش حاجة حلوة النهاردة»، «الراحمون يرحمهم الله يوم القيامة»، «ياريت كل دكاترة الكليات يكونوا زيها».