انخفاض درجات الحرارة في بورسعيد وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، انخفاضا في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، مع توقعات بسقوط أمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، خاصة على المحافظات الساحلية، وفقا لتحديثات خرائط وصور الأقمار الصناعية.

ومن المتوقع، أن تنخفض درجات الحرارة أكثر في ساعات المساء، لتصل إلى 12 مئوية، مع تحذيرات هيئة الأرصاد للمواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة وارتداء الملابس الثقيلة.

استمرار حركة الصيد

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري في بورسعيد، أن مراكب الصيد خرجت فجرا ومن المتوقع أن تصل رصيف الميناء عصرا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي حالات طارئة ويتم المتابعة على مدار الساعة.

وحذرت إدارة الميناء الصيادين من الدخول إلى عمق أكبر فى البحر المتوسط، لارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 أمتار.

انتشار سيارات كسح مياه الأمطار

وقال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ لـ«الوطن»، إنه يجرى متابعة حالة طقس بورسعيد المتقلب على مدار اليوم، من خلال غرفة عمليات الحي، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والتى تتواصل مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة.

وأشار «بكري»، أن سيارات سحب مياه الأمطار والطوارئ منتشرة في نطاق الحي تحسبا لسقوط الأمطار، في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة النظافة العامة والصرف الصحي بمختلف مناطق وقطاعات الحي.