قناة «إكسترا نيوز» تبرز خبر «الوطن» حول التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية

عرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم هشام عبدالتواب وأمل صالح، على قناة «إكسترا نيوز»، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالاهتمام بملف الزراعة، بعنوان «مدبولي: توجيهات رئاسية بالتوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية»، وآخر خاص بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعنوان «حياة كريمة تكثف أعمالها: 38 محطة صرف ومياه في 54 قرية بالغربية».

مصر تعمل على توسيع الرقعة السكنية

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنَّ الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها في توسيع رقعة السكن للمواطنين، بدلًا من الاستسلام للواقع والاكتفاء بشغل نسبة 5% أو 7% من مساحة مصر الكلية فقط، لذلك أنشأت الدولة العاصمة الإدارية والمدن الجديدة مثل المنصورة الجديدة ورفح الجديدة وغيرها، إضافة إلى المدن الذكية التي اتجهت لها الدولة لكي تكون مواكبة للعالم.

أهمية التوسع في رقعة السكن

وأضاف «القاضي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقدم هشام عبدالتواب وأمل صالح على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ التوسع في رقعة السكن يخلق فرص استثمارية كبيرة، إذ أننا يكون لدينا أراضي جديدة يمكن العمل عليها، مما يوفر فرص عمل للشباب ويزيد من مساحات الرقع الزراعية.

وحول مبادرة حياة كريمة بالغربية، أشار الكاتب الصحفي، إلى أنَّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم 65 مليون مواطن، واستطاعت الوصول لـ68 قرية بمحافظة الغربية وغيرهم، لذلك أصبحت صورة الدولة الحقيقية أمام بيت المواطن، إذ أنه يستطيع الآن مشاهدة ولمس دور الدولة من خلال مشروعات الصرف الصحي والمياه والرصف وإنشاء مراكز الخدمات وغيرهم.