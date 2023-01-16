أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بـ1825 جنيها

كشفت النشرة اليومية الصادرة من شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية بالقاهرة، عن أسعار الذهب اليوم في مصر التي شهدت استقرارا نسبيا، حيث سجل عيار 24 وعيار 21 نفس قيمة أمس.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر ومنها عيار 21 الآن حسب شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر عيار 24 اليوم للبيع 2,063 شراء 2,086 جنيها.

سعر عيار 22 اليوم للبيع 1,891 شراء 1,912 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم للبيع 1,805 شراء 1,825 جنيها.

سعر عيار 18 اليوم للبيع 1,547 شراء 1,564 جنيها.

سعر عيار 14 اليوم للبيع 1,203 شراء 1,217 جنيها.

سعر عيار 12 اليوم للبيع 1,031 شراء 1,043 جنيها.

سعر الأونصة اليوم للبيع 64,155 شراء 64,866 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 14,440 شراء 14,600 جنيه.

سعر الكيلو اليوم للبيع 2,062,857 شراء 2,085,714 جنيها.

سعر الذهب في أسواق المال بالدولار

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,825 جنيه ما يعادل 61.64 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار22 اليوم 1,673 جنيه ما يعادل 56.50 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,597 جنيه ما يعادل 53.94 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم 1,368 جنيه ما يعادل 46.23 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1,064 جنيه ما يعادل 35.96 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 912.28 جنيه ما يعادل 30.82 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار9 اليوم 684.21 جنيه ما يعادل 23.12 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب اليوم 56,744 جنيه ما يعادل 1,917 دولار أمريكي.

سعر جنيه الذهب اليوم 12,772 جنيه ما يعادل 431.49 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب اليوم 1,824,552 جنيه ما يعادل 61,640 دولار أمريكي.