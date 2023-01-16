شخص يتهم زوجته بالاعتداء عليه بسكين في المنوفية: رفضت السكن بمنزل العائلة

اتهم زوج زوجته بمحاولة الاعتدءا عليه بسكين في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات بينهما، وحرر محضرا ضد الزوجة في مركز الشرطة، وأثناء توجه الزوجه إلى المركز لتحرير محضر ضده تم التحفظ عليها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

التنازل عن المحضر وإخلاء سبيل الزوجة

وحرر زوج محضرا ضد زوجته في مركز قويسنا، يتهمها بمحاولة الاعتداء عليه بسكين، وأفاد بأنه استدعى أسرة زوجته لكنها رفعت السكين عليهم، وذلك بسبب رفضها السكن في منزل عائلته، وبعد نقاشات بينهما تطور الأمر إلى رفع السلاح الأبيض ومحاولة التعدي عليه.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد تحرير زوج محضرا ضد زوجته، اتهمها فيه بمحاولة الاعتداء عليه، وبعد التحفظ علي الزوجه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق تم الصلح بينهما، وأخلت جهات التحقيق سبيلها بعد التصالح.

وأكد المحامي محمد مسلم لـ«الوطن»، أن عقوبة التهديد بالقتل أو محاولة الاعتداء بآلة حادة على شخص تكون الحبس، وتختلف من موقف إلى آخر وفق التحقيقات.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار

على صعيد آخر، تمكنت قوة أمنية بقسم شبين الكوم بالمنوفية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في البحث عن الآثار بدائرة القسم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.