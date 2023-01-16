كيف تحصل على معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

«كيف تحصل على معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي؟»، سؤال تناقلته العديد من الأمهات ممن يعلن أبناءهن وحدهن، أو أبناء الأسر الفقيرة أو المستحقة لهذا المعاش، وذلك بعد تناول العديد من الأخبار والتقارير الصحفية حول «المعاش»، والذي تصرفه وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الفئات المجتمعية منذ فترة بشروط.

معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي

الإجابة عن كيفية الحصول على معاش الطفل من وزارة التضامن الاجتماعي، جاءت عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم ما يُعرف بـ«نموذج طلب الحصول على معاش الطفل»، وذلك في وحدة الشئون الاجتماعية التابع له محل إقامة المتقدم بالطلب، وذلك للأطفال مجهولي الأبوين أو الأب أو الأيتام، وأطفال المُطلقة المتوفاة أو المسجونة أو المتزوجة، وأطفال المسجون لأكثر من 3 سنوات فقط، وهم الفئات المستحقة للحصول على معاش الطفل، بعد البحث الاجتماعي.

ويضم نموذج طلب الحصول على معاش الطفل، على العديد من البيانات، منها اسم طالب الحصول على معاش الطفل، ودرجة قرابته بالطفل، ورقمه القومي.

نموذج طلب الحصول على معاش الطفل

كما يتضمن نموذج طلب الحصول على معاش الطفل، هو اسم المستفيد، وسنه وتاريخ ميلاده، والحالة الاجتماعية، والحالة التعليمية، وعدد أفراد الأسرة، وعدد الأبناء في التعليم، وعدد الأفراد العاملين، والإجابة عن وجود شخص مريض بمرض مزمن من عدمه، وشخص معاق من عدمه.

وتتضمن البيانات، الدخل الشهري للمتقدم للحصول على المعاش، ومصدر دخله، وهل لديه تأمينات من عدمه، وعنوان سكنه وعدد حجراته، وجهة عمله، وهل لديه ملكيات مثل السيارة أو أراضي من عدمه.

وتشتمل الاستمارة على إقرار من مقدم طلب الحصول على معاش الطفل بأن جميع بياناته المدونة صحيحة، مع التزامه برد أي مبالغ قد تحصل عليها مع المسألة القانونية حال ثبوت عدم صحة أيًا من تلك البيانات المُقدمة في الطلب.