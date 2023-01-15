ما الفئات المستحقة لمعاش الطفل؟.. اعرف الشروط وقيمة الدعم الشهري

تسعى الدولة المصرية إلى توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات المستحقة للرعاية، وتقرر منح معاش للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين، أو أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، كما يمنح لأطفال السجين لمدة لا تقل عن 3 أعوام بشرط أن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وفقاً لتقرير حكومي، فإن القيمة تكون وفقاً لعدد الأطفال، بشرط ألا يكون لهم​​ مصدر دخل ثابت، إلى جانب توفير منحة دراسية شهرية لكل طفل مستفيد من معاش الطفل شرط الانتظام فى التعليم الأساسي لمدة 8 أشهر تبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر مايو من كل عام دراسي.

أشار التقرير إلى أن طلب الحصول على المعاش يكون من خلال استيفاء البيانات بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة، مؤكداً أن الأطفال الأيتام يندرجون تحت بند «دعم كرامة» وتكون المبالغ المقررة كالتالي:

- صرف 350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.

- 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من «تكافل».

- صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي «دعم كرامة».

- صرف 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي «كرامة».

صرف دعم لأبناء المستفيدين من «تكافل وكرامة»

ويجري صرف دعم للطلبة أبناء المستفيدين من «تكافل وكرامة»، شرط الانتظام بالتعليم، كالتالي:

- صرف 60 جنيهًا للطفل أقل من 6 سنوات.

- صرف 80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية.

- صرف 100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية شهريا.

- صرف 140 جنيها في المرحلة الثانوية.

- صرف 200 جنيه للطالب الجامعي شهرياً.