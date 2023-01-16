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«العربية»: رئيس أوكرانيا سيطلب تزويد بلاده بدبابات «ليوبارد 2» من كندا

كتب:

عمرو حسني
10:49 ص | الإثنين 16 يناير 2023
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت أوكرانيا، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيطلب من دولة كندا تزويد بلاده بدبابات ليوبارد 2، في الوقت الذي ارتفعت حصيلة القصف على مبنى سكني في دنيبرو إلى 35 قتيل.

سيطرة أوكرانية وروسيا تعلن قتلى جدد

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية السعودية، أن وزارة الدفاع البريطانية أكدت أن  أوكرانيا ما زالت تسيطر على مواقع في سوليدار رغم هجمات قوات فاغنر.

في سياق آخر، أعلنت وكالة الأنباء الروسية (تاس) مقتل شخصين وإصابة 4 جراء قصف أوكراني على دونيتسك.

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